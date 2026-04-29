Compiègne

Fêtez l’archéologie au musée de la Figurine

1 Pl. d’Orléans Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Journées Européennes de l’Archéologie

Vous avez rendez-vous avec votre histoire !

Entrée libre au musée samedi et dimanche 10h -13h et 14h-18h

Dimanche 14 juin à 15h La Dame de Villers-Carbonnel et les représentations anthropomorphes au Néolithique

Contexte de découverte de la dame de Villers-Carbonnel lors de fouilles archéologiques préventives menées par l’INRAP dans l’Est du département de la Somme et connaissances actuelles de ce genre de figurine néolithique en terre cuite.

Conférence par Françoise Bostyn, Professeur des universités | Ethnologie, préhistoire et anthropologie biologique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Salle J.-B. Clémence entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

1 Pl. d’Orléans Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

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English :

European Archaeology Days

You have an appointment with your history!

L’événement Fêtez l’archéologie au musée de la Figurine Compiègne a été mis à jour le 2026-04-29 par Oise Tourisme