Jardins de ville en vue(s) ! Petits mais fleuris !, jardin de compiegne 2 rue de pierrefonds COMPIEGNE, Compiègne

Jardins de ville en vue(s) ! Petits mais fleuris ! Samedi 6 juin, 14h00 jardin de compiegne 2 rue de pierrefonds COMPIEGNE Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Promenade en centre-ville de Compiègne, entre les rues des Domeliers, de Pierrefonds, et la place du Palais Impérial, quelques petits jardins vous ouvrent leurs portes. Point de parcs ici, mais des petits endroits cachés et inattendus !

jardin de compiegne 2 rue de pierrefonds COMPIEGNE 2 rue de Pierrefonds COMPIEGNE Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France Au coeur de Compiègne, là où il n’y avait autrefois qu’un petit carré oublié entre deux murs, un petit espace a repris vie.

Saisons après saisons, à force de patience et de soins, les murs ont été poussés, l’ombre adoucie, la terre enrichie.

Ce coin urbain fait désormais la part belle aux rosiers et vivaces de toute sorte, avec en prime le son des oiseaux! transports à proximité, parkings.

Circuit dans les jardins de Compiègne, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026