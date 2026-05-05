Visite des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, Château de Compiègne, Compiègne

Visite des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice Samedi 23 mai, 20h00 Château de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Espaces de vie privés et publics, ces appartements ont accueilli de nombreux souverains, de Louis XV à Napoléon III.

Vous pourrez découvrir en visite libre les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice, dont la qualité des décors intérieurs et du mobilier constitue un ensemble unique.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr Les Grands Appartements sont restitués dans un état authentique. Ensembles prestigieux du Premier Empire : décors muraux, objets, mobiliers par les principaux artisans de l’époque. Le Musée du Second Empire est unique comme lieu d’évocation de la vie à cette période historique : objets, mobiliers, peintures, sculptures, souvenirs de la famille impériale (collection Ferrand). SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Nuit européenne des musées

© Château de Compiègne / DR