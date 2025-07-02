Ike dans Sans complexe Compiègne

Ike dans Sans complexe Compiègne jeudi 7 mai 2026.

Ike dans Sans complexe

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Auteur Ike

Genre Stand up

Vous l’avez ADORÉ en Moustaches Comedy Club !

Ike, c’est un peu comme votre cerveau un lundi matin un mélange explosif de génie et de WTF.

Mais promis, vous sortirez de là avec le sourire (et peut-être quelques questions existentielles).

Entre Paris, Fort de France et Dublin, embarquez pour une thérapie par le rire ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ike dans Sans complexe Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme