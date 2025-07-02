Ike dans Sans complexe Compiègne
Ike dans Sans complexe Compiègne jeudi 7 mai 2026.
Ike dans Sans complexe
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07
2026-05-07
Auteur Ike
Genre Stand up
Vous l’avez ADORÉ en Moustaches Comedy Club !
Ike, c’est un peu comme votre cerveau un lundi matin un mélange explosif de génie et de WTF.
Mais promis, vous sortirez de là avec le sourire (et peut-être quelques questions existentielles).
Entre Paris, Fort de France et Dublin, embarquez pour une thérapie par le rire ! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
