Compiègne à la Clairière de l’Armistice Compiègne Oise

Compiègne à la Clairière de l’Armistice

Compiègne à la Clairière de l’Armistice Pont de l’Europe 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

La piste cyclable N°6 , au départ du centre ville de Compiègne, vous permettra de découvrir la majestueuse forêt domaniale de Compiègne et la célèbre Clairière de l’Armistice. Vous emprunterez l’EuroVelo 3 avant de rejoindre les berges de l’Aisne, puis les frondaisons de la forêt de Compiègne. Vigilance lors de la traversée à Choisy-au-Bac

English : Compiègne à la Clairière de l’Armistice

Cycle route N°6, leaving from downtown Compiègne, takes you through the majestic Compiègne state forest and the famous Clairière de l’Armistice. You’ll take EuroVelo 3 before reaching the banks of the Aisne, then the foliage of the Compiègne forest. Be careful when crossing at Choisy-au-Bac

Deutsch : Compiègne à la Clairière de l’Armistice

Auf dem Radweg Nr. 6, der im Stadtzentrum von Compiègne beginnt, können Sie den majestätischen Staatswald von Compiègne und die berühmte Clairière de l’Armistice (Lichtung des Waffenstillstands) entdecken. Sie fahren auf der EuroVelo 3, bevor Sie die Ufer der Aisne und dann die Baumkronen des Waldes von Compiègne erreichen. Vorsicht bei der Überquerung in Choisy-au-Bac

Italiano :

La pista ciclabile 6, che parte dal centro di Compiègne, vi porterà attraverso la maestosa foresta nazionale di Compiègne e la famosa Clairière de l’Armistice. Prima di raggiungere le rive dell’Aisne e poi il fogliame della foresta di Compiègne, si imbocca l’EuroVelo 3. Attenzione all’attraversamento di Choisy-au-Bac

Español : Compiègne à la Clairière de l’Armistice

La ruta ciclista 6, con salida del centro de Compiègne, le llevará a través del majestuoso bosque nacional de Compiègne y la famosa Clairière de l’Armistice. Tomará la EuroVelo 3 antes de llegar a las orillas del Aisne y, a continuación, a la frondosidad del bosque de Compiègne. Tenga cuidado al cruzar en Choisy-au-Bac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France