Les pépites de la magnifique forêt de Compiègne Compiègne Oise

Depuis la gare de Compiègne (à 40 minutes de Paris-Nord), ce tracé est assez engageant, avec trois jolies côtes dans le dernier tiers. Ce circuit célèbre les beautés et curiosités de la cinquième forêt domaniale de France en superficie. Il n’emprunte quasiment que des pistes cyclables, des allées forestières, des chemins faciles et des routes secondaires à faible fréquentation.

La boucle joint dans un sens anti-horaire de multiples sites incontournables. Outre le Palais impérial de Compiègne côtoyé à l’aller comme au retour, vous passez par les ruines de Champlieu, le village et l’abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois, le château de Pierrefonds, les étangs et l’ancien prieuré de Saint-Pierre, le village de Vieux-Moulin, les hauteurs du Mont Saint-Mard ou encore la clairière de l’Armistice.

Vous revenez vers le point de départ par le belvédère des Beaux-Monts. Puis vous descendez le long de l’allée de quatre kilomètres que Napoléon Ier a fait ouvrir pour Marie Louise d’Autriche, lorsqu’il résidait au Palais impérial. Sur ces longues allées forestières tracées jadis pour les chasses à courre royales, vous trouvez des poteaux indicateurs blancs au milieu de carrefours en étoile et des arbres remarquables.

Pour effectuer cet itinéraire enchanteur, nous vous recommandons un vélo gravel ou, à défaut, un VTT.

From the Compiègne train station (40 minutes from Paris-Nord), this is a fairly challenging route, with three attractive climbs in the final third. This route celebrates the beauty and sights of France?s fifth largest state-owned forest. It uses almost exclusively cycle paths, forest lanes, easy paths and low-traffic secondary roads.

The counter-clockwise loop takes in a host of must-see sites. In addition to the imperial palace of Compiègne, which you pass on both the outward and return journeys, you’ll also pass by the ruins of Champlieu, the village and abbey church of Saint-Jean-aux-Bois, the château of Pierrefonds, the ponds and former priory of Saint-Pierre, the village of Vieux-Moulin, the heights of Mont Saint-Mard and the clearing of the Armistice.

Return to the starting point via the Beaux-Monts lookout. Then descend the four-kilometre driveway that Napoleon I had opened for Marie Louise of Austria, when he was staying at the Imperial Palace. On these long forest paths, once laid out for royal hounds, you’ll find white signposts in the middle of star-shaped crossroads and remarkable trees.

To complete this enchanting itinerary, we recommend a gravel bike or, failing that, a mountain bike.

Vom Bahnhof Compiègne (40 Minuten von Paris-Nord entfernt) aus ist diese Strecke recht ansprechend, mit drei hübschen Steigungen im letzten Drittel. Diese Strecke zeigt die Schönheiten und Sehenswürdigkeiten des fünftgrößten Staatswaldes in Frankreich. Sie verläuft fast ausschließlich auf Radwegen, Waldalleen, einfachen Wegen und wenig befahrenen Nebenstraßen.

Der Rundweg führt im Gegenuhrzeigersinn an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Neben dem Kaiserpalast von Compiègne, an dem Sie auf dem Hin- und Rückweg vorbeikommen, passieren Sie die Ruinen von Champlieu, das Dorf und die Abteikirche von Saint-Jean-aux-Bois, das Schloss von Pierrefonds, die Teiche und das ehemalige Priorat von Saint-Pierre, das Dorf Vieux-Moulin, die Anhöhen des Mont Saint-Mard und die Lichtung des Waffenstillstands.

Sie kehren über den Aussichtspunkt Beaux-Monts zum Ausgangspunkt zurück. Dann gehen Sie die vier Kilometer lange Allee hinunter, die Napoleon I. für Marie Louise von Österreich anlegen ließ, als er im Kaiserpalast wohnte. Auf diesen langen Waldwegen, die einst für die königlichen Treibjagden angelegt wurden, finden Sie weiße Wegweiser inmitten von sternförmigen Kreuzungen und bemerkenswerten Bäumen.

Für diese bezaubernde Route empfehlen wir Ihnen ein Gravelbike oder alternativ ein Mountainbike.

Dalla stazione di Compiègne (40 minuti da Parigi-Nord), questo percorso è abbastanza impegnativo, con tre salite interessanti nel terzo finale. Questo percorso celebra la bellezza e le curiosità della quinta foresta statale più grande della Francia. Utilizza quasi esclusivamente piste ciclabili, sentieri forestali, piste facili e strade secondarie poco trafficate.

L’anello si snoda in senso antiorario e tocca una serie di siti da non perdere. Oltre al Palazzo Imperiale di Compiègne, che si attraversa sia all’andata che al ritorno, si passa davanti alle rovine di Champlieu, al villaggio e alla chiesa abbaziale di Saint-Jean-aux-Bois, al castello di Pierrefonds, agli stagni e all’ex priorato di Saint-Pierre, al villaggio di Vieux-Moulin, alle alture del Mont Saint-Mard e alla radura dell’Armistizio.

Si ritorna al punto di partenza passando per il belvedere di Beaux-Monts. Si scende poi lungo il sentiero di quattro chilometri che Napoleone I aveva aperto per Maria Luisa d’Austria quando soggiornava al Palazzo Imperiale. Su questi lunghi sentieri forestali, un tempo tracciati per i segugi reali, si trovano cartelli bianchi in mezzo a incroci a forma di stella e alberi notevoli.

Per completare questo incantevole percorso, vi consigliamo una bicicletta da ghiaia o, in mancanza, una mountain bike.

Desde la estación de Compiègne (a 40 minutos de París-Nord), esta ruta es bastante exigente, con tres atractivas subidas en el tercio final. Esta ruta celebra la belleza y las curiosidades del quinto mayor bosque estatal de Francia. Utiliza casi exclusivamente carriles bici, pistas forestales, pistas fáciles y carreteras secundarias con poco tráfico.

El bucle discurre en el sentido contrario a las agujas del reloj y pasa por numerosos lugares de visita obligada. Además del Palacio Imperial de Compiègne, por el que pasará tanto a la ida como a la vuelta, pasará por las ruinas de Champlieu, el pueblo y la abadía de Saint-Jean-aux-Bois, el castillo de Pierrefonds, los estanques y el antiguo priorato de Saint-Pierre, el pueblo de Vieux-Moulin, las alturas del Monte Saint-Mard y el claro del Armisticio.

Regresará al punto de partida por el mirador de Beaux-Monts. A continuación, descienda por el sendero de cuatro kilómetros que Napoleón I hizo abrir a María Luisa de Austria cuando se alojaba en el Palacio Imperial. En estos largos caminos forestales, antaño acondicionados para los sabuesos reales, encontrará señales blancas en medio de encrucijadas en forma de estrella y árboles notables.

Para completar esta encantadora ruta, le recomendamos una bicicleta de gravilla o, en su defecto, una bicicleta de montaña.

