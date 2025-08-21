Vélopromenade sur les pistes cyclables de la forêt de Compiègne Carnet de route 7 Compiègne Oise

Vélopromenade sur les pistes cyclables de la forêt de Compiègne Carnet de route 7

Gare de Compiègne 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

Aussi grande que Paris, la forêt domaniale est un véritable poumon vert de 15 000 ha aux portes de Compiègne, Pierrefonds et Saint-Jean-aux-Bois. A la beauté de cette hétraie-chênaie séculaire s’ajoute la diversité du patrimoine hérité des présences royales et impériales. Cette ancienne réserve de chasse, elle doit sa renommée au fort attrait qu’elle a toujours exercé sur les souverains français. Structurée par les routes et carrefours en étoiles tracés pour la chasse à courre, elle abrite un patrimoine historique, paysager et culturel exceptionnel.

As large as Paris, the state forest is a 15,000-hectare green lung at the gateway to Compiègne, Pierrefonds and Saint-Jean-aux-Bois. The beauty of this age-old heath and oak forest is complemented by the diversity of the heritage inherited from the royal and imperial presences. This former hunting reserve owes its renown to the strong appeal it has always held for French sovereigns. Structured by the star-shaped roads and crossroads laid out for hunting, it is home to an exceptional historical, landscape and cultural heritage.

Der Staatswald, der so groß wie Paris ist, ist eine 15 000 ha große grüne Lunge vor den Toren von Compiègne, Pierrefonds und Saint-Jean-aux-Bois. Zur Schönheit dieses jahrhundertealten Buchenwaldes gesellt sich die Vielfalt des Erbes, das von den königlichen und kaiserlichen Präsenzen geerbt wurde. Als ehemaliges Jagdrevier verdankt es seinen Ruhm der starken Anziehungskraft, die es stets auf die französischen Herrscher ausübte. Es ist durch die sternförmigen Straßen und Kreuzungen strukturiert, die für die Treibjagd angelegt wurden, und beherbergt ein außergewöhnliches historisches, landschaftliches und kulturelles Erbe.

Grande quanto Parigi, la foresta demaniale è un vero e proprio polmone verde di 15.000 ettari alle porte di Compiègne, Pierrefonds e Saint-Jean-aux-Bois. La bellezza di questo bosco di querce secolari è completata dalla diversità del patrimonio ereditato dalle presenze reali e imperiali. Questa ex riserva di caccia deve la sua fama alla forte attrazione che ha sempre esercitato sui sovrani francesi. Strutturata dalle strade e dagli incroci a forma di stella predisposti per la caccia con i cani, ospita un patrimonio storico, paesaggistico e culturale eccezionale.

Tan grande como París, el bosque estatal es un auténtico pulmón verde de 15.000 hectáreas a las puertas de Compiègne, Pierrefonds y Saint-Jean-aux-Bois. La belleza de este robledal milenario se complementa con la diversidad del patrimonio heredado de las presencias reales e imperiales. Este antiguo coto de caza debe su fama a la fuerte atracción que siempre ha ejercido sobre los soberanos franceses. Estructurado por los caminos y encrucijadas en forma de estrella trazados para la caza con lebrel, alberga un patrimonio histórico, paisajístico y cultural excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par SIM Hauts-de-France