Boucle au cœur de la forêt royale de Compiègne Compiègne Oise

Boucle au cœur de la forêt royale de Compiègne

Au départ de la gare de Compiègne (à 40 minutes de Paris-Nord), cet itinéraire de près de 50 kilomètres parcourt la cinquième forêt domaniale de France par des voies à faible fréquentation. Dans un premier temps, il rejoint le château de Pierrefonds, au sud-est, par la piste cyclable Compiègne–Saint-Jean-aux-Bois-Pierrefonds.

Le parcours emprunte ensuite quelques allées forestières, des chemins roulants et des routes secondaires sur un profil un peu plus accidenté (mais sans difficulté majeure). Vous passerez par les étangs et l’ancien prieuré de Saint-Pierre, le village de Vieux-Moulin et la route des Prés.

Enfin, après le belvédère des Beaux-Monts, le retour vers Compiègne et son Palais impérial, ouvert par Napoléon Ier pour Marie-Louise d’Autriche, s’effectue le long de la somptueuse allée des Beaux-Monts. La perspective est étonnante.

Pour suivre ce tracé qui offre le plus beau de la forêt royale de Compiègne, nous vous recommandons un VTC, un VTT ou un vélo gravel.

English : Boucle au cœur de la forêt royale de Compiègne

Departing from Compiègne station (40 minutes from Paris-Nord), this almost 50-kilometer itinerary winds its way through France’s fifth-largest state-owned forest on low-traffic routes. Initially, it joins the Château de Pierrefonds to the south-east, via the Compiègne-Saint-Jean-aux-Bois-Pierrefonds cycle path.

The route then takes in a number of forest paths, rolling lanes and secondary roads on a slightly rougher profile (but without any major difficulties). You’ll pass by the ponds and former priory of Saint-Pierre, the village of Vieux-Moulin and the route des Prés.

Finally, after the Beaux-Monts belvedere, you return to Compiègne and its Imperial Palace, opened by Napoleon I for Marie-Louise of Austria, along the sumptuous allée des Beaux-Monts. The perspective is astonishing.

To follow this trail, which offers the most beautiful views of the Royal Forest of Compiègne, we recommend a mountain bike, a mountain biker or a gravel bike.

Deutsch : Boucle au cœur de la forêt royale de Compiègne

Vom Bahnhof Compiègne (40 Minuten von Paris-Nord entfernt) aus führt diese fast 50 Kilometer lange Route auf wenig befahrenen Wegen durch den fünftgrößten Staatswald Frankreichs. Zunächst erreicht sie das Schloss Pierrefonds im Südosten über den Radweg Compiègne?Saint-Jean-aux-Bois-Pierrefonds.

Die Strecke verläuft dann über einige Waldalleen, Rollwege und Nebenstraßen auf einem etwas hügeligeren Profil (aber ohne größere Schwierigkeiten). Sie kommen an den Teichen und der ehemaligen Priorei von Saint-Pierre, dem Dorf Vieux-Moulin und der Route des Prés vorbei.

Nach dem Aussichtspunkt Les Beaux-Monts geht es schließlich entlang der prächtigen Allee des Beaux-Monts zurück nach Compiègne und seinem Kaiserpalast, der von Napoleon I. für Marie-Louise von Österreich eröffnet wurde. Die Perspektive ist erstaunlich.

Um dieser Strecke zu folgen, die den schönsten Teil des königlichen Waldes von Compiègne bietet, empfehlen wir Ihnen ein Mountainbike, Trekkingbike oder Gravelbike.

Italiano :

Partendo dalla stazione di Compiègne (40 minuti da Parigi-Nord), questo itinerario percorre quasi 50 chilometri della quinta foresta demaniale della Francia, utilizzando strade a basso traffico. Inizialmente, raggiunge il Castello di Pierrefonds a sud-est lungo la pista ciclabile Compiègne-Saint-Jean-aux-Bois-Pierrefonds.

In seguito, il percorso si snoda tra stradine forestali, sentieri e strade secondarie con un profilo leggermente più accidentato (ma senza grandi difficoltà). Si passano gli stagni e l’antico priorato di Saint-Pierre, il villaggio di Vieux-Moulin e la strada dei Prés.

Infine, dopo il belvedere di Beaux-Monts, si ritorna a Compiègne e al suo Palazzo Imperiale, inaugurato da Napoleone I per Maria Luisa d’Austria, lungo il sontuoso viale di Beaux-Monts. Il panorama è sorprendente.

Per seguire questo percorso, che offre alcune delle più belle viste sulla Foresta Reale di Compiègne, si consiglia di utilizzare una mountain bike, una mountain bike o una bici da strada.

Español : Boucle au cœur de la forêt royale de Compiègne

Con salida de la estación de Compiègne (a 40 minutos de París-Nord), esta ruta recorre casi 50 kilómetros del quinto bosque público de Francia por carreteras poco transitadas. Inicialmente, llega hasta el castillo de Pierrefonds, al sureste, por el carril bici Compiègne-Saint-Jean-aux-Bois-Pierrefonds.

A continuación, el itinerario discurre por varias pistas forestales, senderos y carreteras secundarias con un perfil ligeramente más accidentado (pero sin mayores dificultades). Pasará por los estanques y el antiguo priorato de Saint-Pierre, el pueblo de Vieux-Moulin y la ruta des Prés.

Finalmente, tras el mirador de Beaux-Monts, regresará a Compiègne y a su Palacio Imperial, inaugurado por Napoleón I para María Luisa de Austria, a lo largo de la suntuosa avenida de Beaux-Monts. La vista es asombrosa.

Para recorrer este itinerario, que ofrece algunas de las mejores vistas del Bosque Real de Compiègne, le recomendamos una bicicleta de montaña, una BTT o una bicicleta de gravilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France