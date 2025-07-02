Orlando Compiègne

Orlando Compiègne mardi 5 mai 2026.

Orlando

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 39

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Embarquez avec La Tempête pour un voyage musical décoiffant dans le monde intemporel d’Orlando, l’illustre compositeur Roland de Lassus. Simon-Pierre Bestion nous en dresse un portrait sonore à sa manière, à la fois audacieux et envoûtant, et nous promet une nouvelle fois une soirée des plus réjouissantes.

La Tempête, en résidence au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, révèle par ce concert l’univers d’un des plus importants et prolifiques compositeurs de l’Europe du XVIe siècle Roland de Lassus, également connu sous le nom d’Orlando Di Lasso. Simon-Pierre Bestion retraverse les plus belles pièces sacrées et profanes du compositeur, avec la liberté d’instrumentation et de couleurs qui est sa signature. Il a ainsi imaginé des orchestrations originales où par exemple le luth rencontre la guitare électrique, le cornet à bouquin côtoie le saxophone, ancrant cette musique dans notre époque pour mieux nous la faire partager.

Né à Mons, dans l’actuelle Belgique, le jeune Roland-Orlando fuit à Milan puis se retrouve maître de chapelle à 21 ans de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome. Également espion au service de Charles-Quint, il part pour Anvers et poursuit sa carrière de compositeur en signant messes, motets, chansons, etc. Cet itinéraire européen permet au concert de faire entendre des pièces en latin, français et italien.

Cette soirée est aussi un écho au personnage du roman de Virginia Woolf, Orlando (1928) Les ressemblances de caractère et d’expériences sont absolument troublantes, j’en suis presque venu à me demander si Virginia Woolf ne connaissait pas la figure de notre compositeur , explique Simon-Pierre Bestion. Si l’on ajoute que Virginia Woolf fait voyager son Orlando du XVIe au XXe siècle, les arrangements proposés par Simon-Pierre Bestion perdent tout caractère d’anachronisme et forment eux aussi de formidables passerelles pour traverser le temps. 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Orlando Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme