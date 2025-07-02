CharlÉlie Couture Compiègne

CharlÉlie Couture Compiègne mardi 12 mai 2026.

CharlÉlie Couture

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 32 – 32 –

32

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

CharlÉlie Couture, icône du rock et du blues français, revient sur scène pour un concert à son image. L’artiste nous propose un tour d’horizon de son répertoire riche de notes de blues, jazz, rock, folk, avec un résultat magnétique !

Véritable artiste pluridisciplinaire, CharlÉlie Couture maîtrise autant l’écriture, la musique que les arts visuels. Il nous avait d’ailleurs présenté certaines de ses peintures en 2024 à l’Espace Jean Legendre. Avec ses 45 années de carrière, ses 26 albums, l’artiste revient cette fois nous interpréter ses plus grands titres, accompagné de ses trois complices du groupe CONTREBAND, Karim Attoumane à la guitare, Barbara Felettig à la basse et Martin Mayer à la batterie.

CharlÉlie fait partie des figures emblématiques d’une certaine chanson rock littéraire traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Harmonie jazz, blues ironiques, rock steady, ou folk non conformiste, depuis le mythique Poèmes rock et son tube Comme un avion sans ailes, il raconte des histoires, farcies de double sens, et de métaphores électriques. Il faut l’avoir vu sur scène pour comprendre le magnétisme qui émane de ses concerts. Heureux sont ceux qui vont découvrir CharlÉlie avec Contre Toi, son dernier album, et ainsi entrer dans ses mots, ses convictions et sa vision de la beauté qui n’appartiennent qu’à lui.

Évadons-nous dans l’univers sensible de CharlÉlie Couture qui sait si bien nous raconter la vie en cherchant toujours à lui donner du corps et du sens. 32 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CharlÉlie Couture Compiègne a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme