Cyclo-croisière Découverte de l’Oise Compiègne

Cyclo-croisière Découverte de l’Oise

63 Rue de l’Oise Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:45:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-14 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27

Le Boat & Bike ou croisière vélo, vous connaissez ? Testez le concept au travers du circuit Pont Sainte-Maxence Compiègne en faisant l’aller à vélo et le retour en bateau… ou vice-versa.

Une sortie originale pour les amateurs de balades à vélo : aller à vélo, retour détente en bateau… L’activité croisière-vélo, appelée Boat & Bike, c’est l’idée sympathique de combiner l’itinérance à vélo au confort et à la convivialité d’une croisière.

Et toujours cette année un rallye découverte, disponible en version enfant et adulte, qui vous permet de découvrir les richesses du circuit de façon ludique. En toute autonomie, durant toute la journée vous êtes en effet amenés à résoudre des énigmes. Tout en vous amusant, vous en apprenez plus sur l’univers de la batellerie, les sites naturels et culturels présents sur le parcours.

La réservation est obligatoire et se fait auprès de la Communauté de Communes des Deux Vallées.

Par téléphone au 03.44.40.28.86 ou par mail à servicecommercial@cc2v.fr ou en ligne.

63 Rue de l’Oise Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 86 servicecommercial@cc2v.fr

English :

Ever heard of a Boat & Bike cruise? Try out the concept on the Pont Sainte-Maxence Compiègne circuit, cycling there and back by boat? or vice versa.

An original outing for bike enthusiasts: go by bike, return by boat… The Boat & Bike activity is a great way to combine cycling with the comfort and conviviality of a cruise.

And again this year: a discovery rally, available in children?s and adult versions, which lets you discover the riches of the circuit in a fun way. Throughout the day, you’re free to solve your own riddles. While you’re having fun, you’ll learn more about the world of inland waterway transport, and the natural and cultural sites along the route.

Reservations are compulsory and must be made with the Communauté de Communes des Deux Vallées.

Phone 03.44.40.28.86, e-mail servicecommercial@cc2v.fr or book online.

L’événement Cyclo-croisière Découverte de l’Oise Compiègne a été mis à jour le 2022-05-17 par Compiègne Pierrefonds Tourisme