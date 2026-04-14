Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne, Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne, Compiègne

Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Samedi 9 mai, 13h00 Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T13:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Le Théâtre Impérial est un joyau architectural, dont la construction débuta en 1867 à la demande de Napoléon III afin de divertir la cour qui l’accompagnait pendant ses séjours à Compiègne. Il fut inauguré, après un long sommeil, en 1991. Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial l’est également par ses qualités acoustiques.

Cette saison, le Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne a invité le Conservatoire de musique de Compiègne à partager cet événement où la jeunesse en est le cœur battant. En parallèle des visites, cette manifestation prend une dimension particulière : elle met en lumière le talent, l’énergie et la créativité des jeunes artistes en formation.

À travers des concerts, présentés dans différents lieux du théâtre, tels que le Salon de l’Empereur, les foyers ou même le plateau de la salle, vous entendrez des extraits d’œuvres composées par Jacques Offenbach, Henri Duparc, Gaetano Donizetti, Johann Strauss, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi… Ce samedi 9 mai, l’opéra devient un espace d’expression vivant et accessible. Les jeunes musiciens et chanteurs y trouvent une scène pour affirmer leur voix, partager leur passion et transmettre l’émotion qui les anime.

Tous à l’Opéra ! n’est pas seulement une porte ouverte ; c’est une célébration de la jeunesse, de son audace et de son engagement.

Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne 3 rue Othenin 60200 Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatresdecompiegne.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344401710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatresdecompiegne.com »}]

Célébrons la jeunesse ! jeunesse conservatoire