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SOIREE ANNEES 80/90 LE ZIQUODROME Compiegne

SOIREE ANNEES 80/90 LE ZIQUODROME Compiegne

SOIREE ANNEES 80/90 LE ZIQUODROME Compiegne samedi 16 mai 2026.

Lieu : LE ZIQUODROME

Adresse : rue Jacques Daguerre

Ville : 60200 Compiegne

Département : 60

Début : 2026-05-16

Fin : 2026-05-16

Heure de début : 20:30

SOIREE ANNEES 80/90 Début : 2026-05-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE ZIQUODROME rue Jacques Daguerre 60200 Compiegne 60

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