Connaître Compiègne !, Musée Antoine Vivenel, Compiègne

Connaître Compiègne ! Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Musée Antoine Vivenel Oise

Nombre de places limité par séance.

Le billet de la séance est à retirer à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:50:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:50:00+02:00

Site d’Immersion Historique (SIH) « Connaître Compiègne! »

Cet espace retrace l’histoire de Compiègne et de sa région au travers d’un certain nombre de dispositifs multimédia.

Séances à 20h, 21h, 22h et à 23h.

Durée de la séance : 50 minutes

Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04 (nombre de places limité par séance)

Le billet de la séance est à retirer à l’accueil du musée.

Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 20 26 04 »}] Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons

Site d’Immersion Historique (SIH) « Connaître Compiègne! »

©Les musées de Compiègne