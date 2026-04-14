Un musée réinventé, Musée de la Figurine, Compiègne

Un musée réinventé Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Figurine Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00

À Compiègne, la figurine s’apprête à dévoiler un nouveau visage. Après deux années de travaux, le musée de la Figurine de Compiègne rouvrira ses portes le samedi 23 mai 2026 à 20h dans un tout nouvel espace.

Entrée libre

Visite libre des collections

Musée de la Figurine 1 place d’Orléans 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr Au travers d’une collection unique, riche de quelques 155 000 pièces, ce musée raconte l’histoire de la Figurine à travers son histoire, ses usages, ses techniques de fabrication et les imaginaires qu’elle inspire. Qu’elle soit objet d’art, élément de jeu ou témoin d’un savoir-faire, pièce isolée ou mise en scène dans des dioramas, la figurine continue de fasciner.

À Compiègne, la figurine s’apprête à dévoiler un nouveau visage. Après deux années de travaux, le musée de la Figurine de Compiègne rouvrira ses portes le samedi 23 mai 2026 à 20h dans un tout nouvel…

©Les musées de Compiègne