Un musée réinventé, Musée de la Figurine, Compiègne
Un musée réinventé, Musée de la Figurine, Compiègne samedi 23 mai 2026.
Un musée réinventé Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Figurine Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00
À Compiègne, la figurine s’apprête à dévoiler un nouveau visage. Après deux années de travaux, le musée de la Figurine de Compiègne rouvrira ses portes le samedi 23 mai 2026 à 20h dans un tout nouvel espace.
Entrée libre
Visite libre des collections
Musée de la Figurine 1 place d’Orléans 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr Au travers d’une collection unique, riche de quelques 155 000 pièces, ce musée raconte l’histoire de la Figurine à travers son histoire, ses usages, ses techniques de fabrication et les imaginaires qu’elle inspire. Qu’elle soit objet d’art, élément de jeu ou témoin d’un savoir-faire, pièce isolée ou mise en scène dans des dioramas, la figurine continue de fasciner.
À Compiègne, la figurine s’apprête à dévoiler un nouveau visage. Après deux années de travaux, le musée de la Figurine de Compiègne rouvrira ses portes le samedi 23 mai 2026 à 20h dans un tout nouvel…
©Les musées de Compiègne
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