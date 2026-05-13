Visite de la galerie lapidaire, Musée du cloître Saint-Corneille, Compiègne
Visite de la galerie lapidaire, Musée du cloître Saint-Corneille, Compiègne samedi 23 mai 2026.
Visite de la galerie lapidaire Samedi 23 mai, 20h00 Musée du cloître Saint-Corneille Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Entrée libre – Visite libre des collections
Musée du cloître Saint-Corneille Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne, Oise, Hauts-de-France, France Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musees-compiegne.fr Situé dans le cloître de l’ancienne et prestigieuse abbaye Saint-Corneille, cet espace présente un superbe ensemble de sculptures religieuses d’époques médiévales et Renaissance issues des collections du musée Antoine Vivenel de Compiègne. Les œuvres livrent un témoignage des pratiques religieuses et funéraires et de leur évolution au fil des siècles, dans un lieu rempli d’histoire, le berceau de la ville de Compiègne.
© Musée du cloître Saint-Corneille
Entrée libre – Visite libre des collections
©Les musées de Compiègne
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