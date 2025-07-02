Sol Invictus Compiègne

Sol Invictus Compiègne mardi 19 mai 2026.

Sol Invictus

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Le chorégraphe Hervé Koubi nous livre une pièce riche et puissante où danseurs et danseuses entrelacent les cultures et les styles, en passant du hip-hop au classique, de Steve Reich à Beethoven. Une grande fête, un hymne à la danse !

À travers Sol Invictus, Hervé Koubi renoue le lien avec ses premières amours, ce qui l’a poussé à se lancer sur le tapis les danses traditionnelles. Des danses tant faites pour danser que pour donner vie à la musique. À travers cette déclaration de passion à la danse, il célèbre ces liens simples qui nous unissent, au-delà des frontières culturelles.

Au rythme des danseurs se dévoilent une création musicale de Mikael Karlsson et Maxime Bodson mêlant aussi des oeuvres de Steve Reich et Beethoven. Une richesse sonore parfaite pour offrir un terrain de jeu de tous les possibles, où les artistes dépassent les esthétiques, les langues pour mieux se rassembler.

En ces temps moroses, laissons revenir la lumière à travers une danse solaire, une danse qui rit, qui vient du coeur.

Intense et envoûtant, une ode au vivre-ensemble !

Dès 7 ans 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

