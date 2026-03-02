Rassemblement Mini Austin 7ème édition Compiègne

Rassemblement Mini Austin 7ème édition

Rue de la Procession Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Nous vous donnons rendez-vous le 7 juin 2025 pour la 6ème édition du rassemblement d’Austin Mini et dérivés à Compiègne !

Cette année, nous inviterons les MG en invités d’honneur !

Dans le cadre verdoyant des Ecuries du Roi, au haras de Compiègne, à quelques minutes à pieds du centre-ville.

– Entrée gratuite sur inscription à la journée (places limitées, inscription conseillée).

– Tombola 1€ le ticket de nombreux lots à gagner.

– Animations

– Animations avec DSP60 Glastint et Kel lavages

– Concert FMF

– Stand autour de la voiture

– Stand de l’association, vente de t-shirt et objets autour de la Mini.

– 3ème édition de la course de cache culbuteur

– Restauration sur place

De nouvelles surprises vous attendent !

Le 7 juin, balade à la découverte de notre région, suivie d’un pique-nique (sur inscription uniquement places limitées).

Rue de la Procession Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 81 53 50 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you on June 7, 2025 for the 6th edition of the Austin Mini and derivatives rally in Compiègne!

This year, we’ll be inviting the MGs as our guests of honour!

In the green setting of the Ecuries du Roi, at the Compiègne stud farm, just a few minutes’ walk from the town center.

– Free admission with daytime registration (places limited, registration recommended).

– Tombola 1? per ticket, with many prizes to be won.

– Entertainment

– Entertainment with DSP60 Glastint and Kel washes

– FMF concert

– Car stand

– Association stand, selling T-shirts and Mini-related items.

– 3rd edition of the rocker cover race

– Catering on site

New surprises await you!

On June 7, a walk to discover our region, followed by a picnic (registration only places are limited).

L’événement Rassemblement Mini Austin 7ème édition Compiègne a été mis à jour le 2026-03-02 par Compiègne Pierrefonds Tourisme