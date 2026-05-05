Visite à la lampe-torche des Appartements double de Prince et du roi de Rome, Château de Compiègne, Compiègne

Visite à la lampe-torche des Appartements double de Prince et du roi de Rome Samedi 23 mai, 20h00 Château de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Visite à la lampe-torche avec conférencier : Appartements double de Prince et du roi de Rome

Respectivement anciens appartement de Marie-Antoinette et du Dauphin, l’appartement du roi de Rome, crée par Napoléon Ier pour son fils, et l’appartement double de Prince destiné à recevoir un couple princier vous ouvrent exceptionnellement leurs portes à la nuit tombée.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr Les Grands Appartements sont restitués dans un état authentique. Ensembles prestigieux du Premier Empire : décors muraux, objets, mobiliers par les principaux artisans de l’époque. Le Musée du Second Empire est unique comme lieu d’évocation de la vie à cette période historique : objets, mobiliers, peintures, sculptures, souvenirs de la famille impériale (collection Ferrand). SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Nuit européenne des musées

© Château de Compiègne / DR