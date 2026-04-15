Compiègne de demain, Musée Antoine Vivenel, Compiègne
Compiègne de demain, Musée Antoine Vivenel, Compiègne samedi 23 mai 2026.
Compiègne de demain Samedi 23 mai, 20h00 Musée Antoine Vivenel Oise
Atelier libre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Imaginez et bâtissez la ville du futur à partir d’éléments architecturaux en bois.
Atelier participatif en continu durant la Nuit.
Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons
Imaginez et bâtissez la ville du futur à partir d’éléments architecturaux en bois.
©Les musées de Compiègne
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