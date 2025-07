Allez, Ollie…À l’eau ! Compiègne

Compiègne

Ne nous mentons pas, nous avons tous nos peurs, nos phobies. Pour le jeune Ollie, c’est l’eau et la natation. Et si c’était une mamie apparue de nulle part qui permettait au petit garçon d’enfin se jeter à l’eau ? Et ce, dans tous les sens du terme.

Quand mamie Olive arrive chez Ollie, c’est le quotidien de ce dernier qui est chamboulé. D’abord, il doit lui céder sa chambre à cause de la fracture à la hanche de mamie. Puis, comble de l’horreur, cette dernière se rend tous les jours à la piscine et demande à Ollie de l’accompagner pour qu’il apprenne à nager ! Cependant, mamie Olive, n’est pas n’importe quelle mamie. Elle est en réalité une véritable championne olympique de natation des JO de Londres en 1948.

Pour dépeindre cet échange entre générations, la compagnie Des petits pas dans les grands propose une représentation à la frontière du spectacle et de l’atelier scientifique. Les spectateurs deviennent de véritables acteurs lors des explications sur la flottaison. De plus, mamie Olive est anglaise, tout comme la comédienne Pearl Manifold et Ollie est français et presque bilingue. Le jeune garçon aura ainsi le talent de nous faire la traduction.

Un spectacle enrichissant et touchant ; une ode à l’échange, au courage et au dépassement de soi.

Dès 6 ans 7 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

