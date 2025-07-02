Lucia Di Lammermoor Compiègne

Lucia Di Lammermoor Compiègne samedi 30 mai 2026.

Lucia Di Lammermoor

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 58

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Laissez-vous transporter par l’une des tragédies les plus poignantes de l’opéra romantique, où la passion brûle jusqu’à la folie. Avec Lucia di Lammermoor, Donizetti signe une oeuvre bouleversante, où l’amour et la mort se confondent dans une musique d’une intensité rare, captivant l’âme et le coeur à chaque note.

Dans cette nouvelle coproduction du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne confiée à deux artistes remarquables le chef Jakob Lehmann, spécialiste du bel canto historiquement informé , et Simon Delétang, metteur en scène au geste théâtral sobre, précis et habité –, Lucia renaît avec force et sensibilité. À travers une scénographie poétique, c’est la vérité crue des émotions humaines qui surgit trahison, désespoir, rébellion, et cette ultime liberté que Lucia s’arrache dans un acte d’amour et de folie.

Le célèbre air de la folie, sommet vocal du répertoire, est ici réinvesti non comme simple virtuosité mais comme cri d’émancipation. Car Lucia n’est pas seulement une victime elle devient l’héroïne d’un amour impossible qui triomphe au-delà de la mort.

Portée par une distribution internationale de haut vol, cette Lucia di Lammermoor est une fresque en clair-obscur, entre souffle lyrique et puissance dramatique impressionnante.

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

