Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne Compiègne
Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne Compiègne samedi 23 mai 2026.
Compiègne
Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne
1 Pl. d’Orléans Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Weekend spécial ouverture du nouveau musée de la Figurine
Samedi 23 mai de 20h-Minuit à l’occasion de la Nuit européenne des musées
Dimanche 24 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h
-Entrée libre et visite libre des collections
-Illustrations vivantes proposées au sein des collections, en collaboration avec Le Théâtre à Moustaches
Samedi 23 mai à 20h30 à 21h15 à 22h à 22h45 et à 23h30
et
Dimanche 24 mai à 14h30 à 15h15 à 16h à 16h45 et à 17h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Weekend spécial ouverture du nouveau musée de la Figurine
Samedi 23 mai de 20h-Minuit à l’occasion de la Nuit européenne des musées
Dimanche 24 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h
-Entrée libre et visite libre des collections
-Illustrations vivantes proposées au sein des collections, en collaboration avec Le Théâtre à Moustaches
Samedi 23 mai à 20h30 à 21h15 à 22h à 22h45 et à 23h30
et
Dimanche 24 mai à 14h30 à 15h15 à 16h à 16h45 et à 17h30
Entrée libre, dans la limite des places disponibles .
1 Pl. d’Orléans Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04
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English :
Special opening weekend for the new Musée de la Figurine
Saturday May 23, 8pm-Midnight for European Museum Night
Sunday May 24 from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm
-Free admission and tours of the collections
-Live illustrations in the collections, in collaboration with Le Théâtre à Moustaches
Saturday May 23 at 8:30 pm ? at 9:15 pm ? at 10 pm ? at 10:45 pm and at 11:30 pm
and
Sunday May 24 at 2:30pm ? at 3:15pm ? at 4pm ? at 4:45pm and at 5:30pm
Free admission, subject to availability
L’événement Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-04-21 par Oise Tourisme
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