Compiègne

Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne

1 Pl. d’Orléans Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Weekend spécial ouverture du nouveau musée de la Figurine

Samedi 23 mai de 20h-Minuit à l’occasion de la Nuit européenne des musées

Dimanche 24 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h

-Entrée libre et visite libre des collections

-Illustrations vivantes proposées au sein des collections, en collaboration avec Le Théâtre à Moustaches

Samedi 23 mai à 20h30 à 21h15 à 22h à 22h45 et à 23h30

et

Dimanche 24 mai à 14h30 à 15h15 à 16h à 16h45 et à 17h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Weekend spécial ouverture du nouveau musée de la Figurine

Samedi 23 mai de 20h-Minuit à l’occasion de la Nuit européenne des musées

Dimanche 24 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h

-Entrée libre et visite libre des collections

-Illustrations vivantes proposées au sein des collections, en collaboration avec Le Théâtre à Moustaches

Samedi 23 mai à 20h30 à 21h15 à 22h à 22h45 et à 23h30

et

Dimanche 24 mai à 14h30 à 15h15 à 16h à 16h45 et à 17h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

1 Pl. d’Orléans Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

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English :

Special opening weekend for the new Musée de la Figurine

Saturday May 23, 8pm-Midnight for European Museum Night

Sunday May 24 from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm

-Free admission and tours of the collections

-Live illustrations in the collections, in collaboration with Le Théâtre à Moustaches

Saturday May 23 at 8:30 pm ? at 9:15 pm ? at 10 pm ? at 10:45 pm and at 11:30 pm

and

Sunday May 24 at 2:30pm ? at 3:15pm ? at 4pm ? at 4:45pm and at 5:30pm

Free admission, subject to availability

L’événement Ouverture du nouveau musée de la Figurine de Compiègne Compiègne a été mis à jour le 2026-04-21 par Oise Tourisme