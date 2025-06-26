Offenbach ! Compiègne
Offenbach ! Compiègne jeudi 21 mai 2026.
Offenbach !
6 Avenue Thiers Compiègne Oise
Tarif : 8 – 8 –
8
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Un trio talentueux, un Offenbach déchaîné et une bonne dose d’humour Ayònis revisite le maître de l’opérette avec virtuosité et légèreté.
Dans ce programme 100% Offenbach, vous retrouverez, entre arrangements audacieux et complicité jubilatoire, des extraits de La Périchole, La Belle-Hélène, La Vie Parisienne ou encore Orphée aux enfers mais aussi quelques mélodies ou raretés de celui qu’on appelait l’Oiseau moqueur du Second Empire ! 8 .
6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
