Offenbach ! Compiègne jeudi 21 mai 2026.

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 –

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Un trio talentueux, un Offenbach déchaîné et une bonne dose d’humour Ayònis revisite le maître de l’opérette avec virtuosité et légèreté.

Dans ce programme 100% Offenbach, vous retrouverez, entre arrangements audacieux et complicité jubilatoire, des extraits de La Périchole, La Belle-Hélène, La Vie Parisienne ou encore Orphée aux enfers mais aussi quelques mélodies ou raretés de celui qu’on appelait l’Oiseau moqueur du Second Empire ! 8 .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

