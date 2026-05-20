Festival des Forêts I Formule Croisière cocktail + Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich Compiègne vendredi 26 juin 2026.
Cours Guynemer Compiègne Oise
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-06-26 17:30:00
17h30 | Croisière & cocktail dînatoire sur l’Oise*
Embarquement quai Guynemer (sauf mention contraire ou impératif de navigation).
20h00 | Concert au Théâtre impérial Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich
Vivez une soirée inoubliable ! Embarquez sur l’Escapade pour une croisière bucolique sur l’Oise. En effet, grâce à sa motorisation hybride, la découverte se fait dans le silence pour mieux bénéficier du panorama. Profitez, à bord, d’un cocktail-dînatoire avant d’assister au concert au Théâtre Impérial.
* Réservation préalable obligatoire de l’offre La Full soirée du 26 juin Croisière-cocktail + concert au Théâtre Impérial*’ Comprenant navigation, cocktail dînatoire (boissons comprises) et concert Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich à 20h00, le 26 juin 2026 au Théâtre impérial.
LA CROISIÈRE NE PEUT PAS ÊTRE RÉSERVÉE SEULE. ELLE N’EST ACCESSIBLE QU’AVEC L’ACHAT D’UNE FORMULE CROISIÈRE + CONCERT
Cours Guynemer Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
English :
5:30 pm | Cruise & cocktail reception on the Oise* river
Boarding quai Guynemer (unless otherwise indicated or navigation imperative).
8:00 pm | Concert at Théâtre impérial Te Deum pour Notre-Dame by Thierry Escaich
Experience an unforgettable evening! Come aboard the Escapade for a bucolic cruise on the River Oise. Thanks to its hybrid motorization, you’ll be able to enjoy the panorama in silence. Enjoy a cocktail reception on board before attending a concert at the Théâtre Impérial.
* Advance booking required for the Full evening of June 26: Cocktail cruise + concert at the Théâtre Impérial*? includes cruise, cocktail reception (drinks included) and concert Te Deum pour Notre-Dame by Thierry Escaich at 8:00 pm on June 26, 2026 at the Théâtre Impérial.
THE CRUISE CANNOT BE BOOKED ON ITS OWN. IT IS ONLY AVAILABLE WITH THE PURCHASE OF A CRUISE + CONCERT PACKAGE
L’événement Festival des Forêts I Formule Croisière cocktail + Te Deum pour Notre-Dame de Thierry Escaich Compiègne a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
