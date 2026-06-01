Les hommes sont des femmes comme les autres Aut Compiègne

Compiègne

Les hommes sont des femmes comme les autres Aut

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14

Auteur Manuel Montero

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie incontournable !

En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné. Déjanté, décalé, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Auteur Manuel Montero

Genre Comédie

Succès retour pour cette comédie incontournable !

En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter. Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné. Déjanté, décalé, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Manuel Montero

Genre: Comedy

A return success for this must-see comedy!

When Stéphane finds himself in the shoes of a gorgeous Latin bombshell for one night, he finds himself in a hellish tangle with the beautiful Joanna and her brother Bruno, and has to get out of some very awkward situations. The troubles begin, and they’re not about to stop. Love, misunderstandings, twists and turns, exoticism and revolvers these are the ingredients of this fast-paced, modern boulevard with punchy dialogue. Wacky, offbeat and jubilant, Les hommes sont des femmes comme les autres is a comedy at 100 miles an hour, to be enjoyed as a couple, with friends or as a family.

L’événement Les hommes sont des femmes comme les autres Aut Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme