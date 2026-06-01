Clément Corbiat dans Serpentins Compiègne

Compiègne

Clément Corbiat dans Serpentins

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Auteur Clément Corbiat

Genre Stand up

Vous l’avez ADORÉ au Moustaches Comedy Club de Mai !

“Serpentins”, nom masculin,

Petit rouleau de papier coloré qui se déroule quand on le lance.

Et si on s’amusait toute notre vie comme des enfants ? Et si pour oublier que tout passe, on cherchait tous les prétextes pour se marrer ensemble ?

Pendant 1h15, Clément vous embarque à toute vitesse dans ses passions l’art, la danse, le foot, et un univers peuplé de Pim’s et de légumes qui parlent.

Stand-up absurde, réflexions surréalistes, personnages et chansons entrez dans un monde… où tout finit en serpentins !

Auteur Clément Corbiat

Genre Stand up

Vous l’avez ADORÉ au Moustaches Comedy Club de Mai !

“Serpentins”, nom masculin,

Petit rouleau de papier coloré qui se déroule quand on le lance.

Et si on s’amusait toute notre vie comme des enfants ? Et si pour oublier que tout passe, on cherchait tous les prétextes pour se marrer ensemble ?

Pendant 1h15, Clément vous embarque à toute vitesse dans ses passions l’art, la danse, le foot, et un univers peuplé de Pim’s et de légumes qui parlent.

Stand-up absurde, réflexions surréalistes, personnages et chansons entrez dans un monde… où tout finit en serpentins ! .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Clément Corbiat

Genre: Stand up

You ADORED him at May’s Moustaches Comedy Club!

serpentins, masculine noun,

Small roll of colored paper that unrolls when thrown.

What if we had fun all our lives like children? What if, in order to forget that everything passes us by, we looked for every excuse to have fun together?

For 1h15, Clément takes you on a fast-paced tour of his passions: art, dance, soccer, and a world populated by Pim?s and talking vegetables.

Absurd stand-up, surrealistic reflections, characters and songs: enter a world? where everything ends in streamers!

L’événement Clément Corbiat dans Serpentins Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme