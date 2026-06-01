Gala de Natation Artistique Les Éléments Compiègne
Gala de Natation Artistique Les Éléments Compiègne vendredi 12 juin 2026.
Compiègne
Gala de Natation Artistique Les Éléments
2 Rue Jacques Daguerre Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12
La section Natation Artistique de Jeunesse Natation Compiègne vous invite à découvrir son nouveau spectacle !
Un univers où les éléments se rencontrent pour laisser place à la grâce, la puissance et la créativité de nos nageuses.
Une buvette sera présente sur place tout au long de la soirée.
Réservez dès maintenant via ce lien.
La section Natation Artistique de Jeunesse Natation Compiègne vous invite à découvrir son nouveau spectacle !
Un univers où les éléments se rencontrent pour laisser place à la grâce, la puissance et la créativité de nos nageuses.
Une buvette sera présente sur place tout au long de la soirée.
Réservez dès maintenant via ce lien. .
2 Rue Jacques Daguerre Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France jeunesse.et.natation@gmail.com
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English :
The Artistic Swimming section of Jeunesse Natation Compiègne invites you to discover its new show!
A universe where the elements meet to give way to the grace, power and creativity of our swimmers.
A refreshment bar will be available throughout the evening.
Reserve now via this link.
L’événement Gala de Natation Artistique Les Éléments Compiègne a été mis à jour le 2026-06-03 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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