Du Mont-Saint-Michel au Château de Pierrefonds Un itinéraire au service du patrimoine Compiègne mercredi 17 juin 2026.

Compiègne

Du Mont-Saint-Michel au Château de Pierrefonds Un itinéraire au service du patrimoine

1 Allée du Réseau Jean Marie Buckmaster Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

À travers un parcours professionnel marqué par la passion, se succèdent la cathédrale et la citadelle d’Amiens, Le Mont-Saint-Michel et la cité internationale de la langue française… Ainsi, de Villers-Cotterêts à Pierrefonds, entre passé et présent, c’est à la quête d’une identité collective et de repères individuels que nous convie Xavier BAILLY au cours d’un voyage ponctué de nombreux projets où reste posée la question de notre responsabilité à l’égard des générations futures.

Conférence animée par Xavier BAILLY, administrateur des monuments nationaux et organisée par l’association Les Rendez-vous du Compiègnois

À travers un parcours professionnel marqué par la passion, se succèdent la cathédrale et la citadelle d’Amiens, Le Mont-Saint-Michel et la cité internationale de la langue française… Ainsi, de Villers-Cotterêts à Pierrefonds, entre passé et présent, c’est à la quête d’une identité collective et de repères individuels que nous convie Xavier BAILLY au cours d’un voyage ponctué de nombreux projets où reste posée la question de notre responsabilité à l’égard des générations futures.

Conférence animée par Xavier BAILLY, administrateur des monuments nationaux et organisée par l’association Les Rendez-vous du Compiègnois .

1 Allée du Réseau Jean Marie Buckmaster Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France meresseperso@gmail.com

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English :

Through a career marked by passion, we follow the cathedral and citadel of Amiens, Mont-Saint-Michel and the Cité Internationale de la Langue Française? So, from Villers-Cotterêts to Pierrefonds, between past and present, Xavier BAILLY invites us on a quest for a collective identity and individual landmarks, a journey punctuated by numerous projects that raise the question of our responsibility towards future generations.

Conference hosted by Xavier BAILLY, administrator of national monuments and organized by the association Les Rendez-vous du Compiègnois

L’événement Du Mont-Saint-Michel au Château de Pierrefonds Un itinéraire au service du patrimoine Compiègne a été mis à jour le 2026-05-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme