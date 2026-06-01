Église Saint-Jacques de Compiègne de l’archéologie de haut vol ! Compiègne samedi 20 juin 2026.

Compiègne

Église Saint-Jacques de Compiègne de l’archéologie de haut vol !

Place du Change Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Une conférence de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne.

Séance animée par Cyril Meunier, archéologue au Service départemental d’archéologie de l’Oise.

Une conférence de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne.

Séance animée par Cyril Meunier, archéologue au Service départemental d’archéologie de l’Oise. .

Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75

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English :

A conference organized by the Société d?Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne.

Led by Cyril Meunier, archaeologist with the Service départemental d’archéologie de l’Oise.

L’événement Église Saint-Jacques de Compiègne de l’archéologie de haut vol ! Compiègne a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme