Nos beaux-parents Compiègne

Compiègne

Nos beaux-parents

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Auteur Joseph Gallet, Pascal Rocher

Genre Comédie

Par les auteurs de Dîner de Famille et Ma Famille en Or .

Ils s’aiment depuis toujours.

Leurs familles se détestent depuis plusieurs générations.

Leur mariage a toujours été impossible, mais ils ont fait un pacte Si à 40 ans ils regrettaient toujours de ne pas s’être mariés alors ils le feraient, quoiqu’il en coute.

Le rendez-vous est fixé un mariage secret dans un hôtel de luxe au bout du monde.

Mais la mère de Julie et le père de Romain débarquent à l’improviste, toujours décidés à empêcher cette union.

L’ambiance devient vite orageuse dans le bungalow, mais aussi à l’extérieur car une tempête approche à grand pas, obligeant tout le monde à rester confinés.

La soirée bascule quand un journaliste est retrouvé assassiné dans le bungalow voisin. Il détenait des infos compromettantes sur chacun d’entre eux.

Tous ont un mobile, tous deviennent suspects.

Les masques tombent, les alliances se font, et se défont.

Une nuit. Une famille. Un crime. Une enquête. Et un mariage à sauver … Ou à enterrer.

Auteur Joseph Gallet, Pascal Rocher

Genre Comédie

Par les auteurs de Dîner de Famille et Ma Famille en Or .

Ils s’aiment depuis toujours.

Leurs familles se détestent depuis plusieurs générations.

Leur mariage a toujours été impossible, mais ils ont fait un pacte Si à 40 ans ils regrettaient toujours de ne pas s’être mariés alors ils le feraient, quoiqu’il en coute.

Le rendez-vous est fixé un mariage secret dans un hôtel de luxe au bout du monde.

Mais la mère de Julie et le père de Romain débarquent à l’improviste, toujours décidés à empêcher cette union.

L’ambiance devient vite orageuse dans le bungalow, mais aussi à l’extérieur car une tempête approche à grand pas, obligeant tout le monde à rester confinés.

La soirée bascule quand un journaliste est retrouvé assassiné dans le bungalow voisin. Il détenait des infos compromettantes sur chacun d’entre eux.

Tous ont un mobile, tous deviennent suspects.

Les masques tombent, les alliances se font, et se défont.

Une nuit. Une famille. Un crime. Une enquête. Et un mariage à sauver … Ou à enterrer. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Joseph Gallet, Pascal Rocher

Genre: Comedy

By the authors of Dîner de Famille and Ma Famille en Or .

They have always loved each other.

Their families have hated each other for generations.

Their marriage was always impossible, but they made a pact: if at 40 they still regretted not having married, then they would, no matter what.

The date was set: a secret wedding in a luxury hotel at the end of the world.

But Julie?s mother and Romain?s father turn up unexpectedly, determined to prevent the union.

The atmosphere quickly turns stormy in the bungalow, but also outside, as a storm is fast approaching, forcing everyone to stay indoors.

The evening is turned upside down when a journalist is found murdered in the neighboring bungalow. He had incriminating information on each of them.

Everyone has a motive, everyone becomes a suspect.

Masks fall, alliances are made and broken.

One night. One family. One crime. One investigation. And a marriage to save… Or bury.

L’événement Nos beaux-parents Compiègne a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme