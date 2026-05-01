Hautvillers

Dom’péro des vignerons d’Hautvillers

Parc Pierre Cheval Hautvillers Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-06-12

Tout public

L’association des Vignerons d’Hautvillers vous donne rendez-vous les vendredis 15 mai et 12 juin 2026 au Parc Pierre Cheval pour partager un moment convivial autour d’un verre, de musique et de bonne humeur ! .

Parc Pierre Cheval Hautvillers 51160 Marne Grand Est

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English : Dom’péro des vignerons d’Hautvillers

L’événement Dom’péro des vignerons d’Hautvillers Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne