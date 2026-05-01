Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dom’péro des vignerons d’Hautvillers Hautvillers

Dom’péro des vignerons d’Hautvillers Hautvillers vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Parc Pierre Cheval

Ville : 51160 Hautvillers

Département : Marne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Hautvillers

Dom’péro des vignerons d’Hautvillers

Parc Pierre Cheval Hautvillers Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :
2026-05-15 2026-06-12

Tout public
L’association des Vignerons d’Hautvillers vous donne rendez-vous les vendredis 15 mai et 12 juin 2026 au Parc Pierre Cheval pour partager un moment convivial autour d’un verre, de musique et de bonne humeur !   .

Parc Pierre Cheval Hautvillers 51160 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dom’péro des vignerons d’Hautvillers

L’événement Dom’péro des vignerons d’Hautvillers Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

À voir aussi à Hautvillers (Marne)