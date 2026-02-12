Festival Coups de foudre 3è édition

Salle des fêtes Hautvillers Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Coups de Foudre est un festival de musique de chambre proposé par de jeunes artistes à la renommée internationale.Tout public

Notre ambition est de privilégier le contact avec les artistes lors d’une coupe de champagne avec le public après chaque représentation.

Nous célébrons aussi pendant ce grand week-end les métiers d’artisanat d’art, qui relèvent de la passion, de l’exigence et de la persévérance, en invitant un artisan à parler de son métier en public.

Programme à venir .

Salle des fêtes Hautvillers 51160 Marne Grand Est arethuse.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Coups de foudre 3è édition

Coups de Foudre is a chamber music festival featuring internationally renowned young artists.

L’événement Festival Coups de foudre 3è édition Hautvillers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne