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Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers

Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Parc Pierre Cheval

Adresse : 168 Rue des Buttes

Ville : 51160 Hautvillers

Département : Marne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Hautvillers

Marché de créateurs & artistes

Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !
Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vousTout public
Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !
Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vous !
De 10h30 à 18h.

Organisé par l’Office de Tourisme d’Hautvillers et l’association des Amis d’Hautvillers.   .

Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35 

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English : Marché de créateurs & artistes

Don’t miss the second edition of our artists’ market in Hautvillers’ Parc Pierre Cheval!
Unique handcrafted creations, producers and painters will be on hand

L’événement Marché de créateurs & artistes Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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