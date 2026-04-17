Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers

Hautvillers

Marché de créateurs & artistes

Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !

Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vousTout public

Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !

Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vous !

De 10h30 à 18h.

Organisé par l’Office de Tourisme d’Hautvillers et l’association des Amis d’Hautvillers. .

Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35

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English : Marché de créateurs & artistes

Don’t miss the second edition of our artists’ market in Hautvillers’ Parc Pierre Cheval!

Unique handcrafted creations, producers and painters will be on hand

L’événement Marché de créateurs & artistes Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne