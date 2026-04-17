Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers
Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers samedi 4 juillet 2026.
Hautvillers
Marché de créateurs & artistes
Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !
Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vousTout public
Ne manquez pas la deuxième édition de notre marché de créateurs et artistes au Parc Pierre Cheval à Hautvillers !
Créations artisanales uniques, producteurs et artistes peintres seront au rendez-vous !
De 10h30 à 18h.
Organisé par l’Office de Tourisme d’Hautvillers et l’association des Amis d’Hautvillers. .
Parc Pierre Cheval 168 Rue des Buttes Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de créateurs & artistes
Don’t miss the second edition of our artists’ market in Hautvillers’ Parc Pierre Cheval!
Unique handcrafted creations, producers and painters will be on hand
L’événement Marché de créateurs & artistes Hautvillers a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
À voir aussi à Hautvillers (Marne)
- Bulles et Rencontres à l’Office de Tourisme Office de tourisme Hautvillers Hautvillers 1 mai 2026
- Randonnée pédestre à Hautvillers Hautvillers 1 mai 2026
- PR 69 Circuit des Rinsillons Hautvillers Marne 1 mai 2026
- Les Visites gourmandes by J.M Gobillard Caveau Champagne J.M. GOBILLARD Hautvillers 3 mai 2026
- Festival Coups de foudre 3è édition Hautvillers 2 octobre 2026