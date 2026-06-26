Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose Rue des Buttes Hautvillers
Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose Rue des Buttes Hautvillers samedi 17 octobre 2026.
Hautvillers
Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose
Rue des Buttes Parc Pierre Cheval Hautvillers Marne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
L’Office de Tourisme d’Hautvillers organise une randonnée spéciale à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.Tout public
L’Office de Tourisme d’Hautvillers organise une randonnée spéciale à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Cet événement solidaire se tiendra le samedi 17 octobre 2026 à Hautvillers.
Les inscriptions se feront le jour même, au Parc Pierre Cheval, entre 9h00 et 9h45.
Deux circuits sont proposés.
L’intégralité des fonds récoltés lors de cette journée sera reversée à l’association Oncobleuets de Reims, qui œuvre pour soutenir et accompagner les patients et financer la recherche contre le cancer du sein.
En participant à cette randonnée, chacun contribue à une cause essentielle et témoigne de son engagement pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et accompagner les malades. .
Rue des Buttes Parc Pierre Cheval Hautvillers 51160 Marne Grand Est info@tourisme-hautvillers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose
The Hautvillers Tourist Office is organizing a special hike to mark Pink October, Breast Cancer Awareness Month.
L’événement Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose Hautvillers a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
À voir aussi à Hautvillers (Marne)
- Marché de créateurs & artistes Parc Pierre Cheval Hautvillers 4 juillet 2026
- Oenofestival Musiques en Champagne 2026 Hautvillers 19 août 2026
- Festival Coups de foudre 3è édition Hautvillers 2 octobre 2026