Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose Rue des Buttes Hautvillers

Hautvillers

Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose

Rue des Buttes Parc Pierre Cheval Hautvillers Marne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’Office de Tourisme d’Hautvillers organise une randonnée spéciale à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.Tout public

L’Office de Tourisme d’Hautvillers organise une randonnée spéciale à l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Cet événement solidaire se tiendra le samedi 17 octobre 2026 à Hautvillers.

Les inscriptions se feront le jour même, au Parc Pierre Cheval, entre 9h00 et 9h45.

Deux circuits sont proposés.

L’intégralité des fonds récoltés lors de cette journée sera reversée à l’association Oncobleuets de Reims, qui œuvre pour soutenir et accompagner les patients et financer la recherche contre le cancer du sein.

En participant à cette randonnée, chacun contribue à une cause essentielle et témoigne de son engagement pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et accompagner les malades. .

Rue des Buttes Parc Pierre Cheval Hautvillers 51160 Marne Grand Est info@tourisme-hautvillers.com

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English : Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose

The Hautvillers Tourist Office is organizing a special hike to mark Pink October, Breast Cancer Awareness Month.

L’événement Vignobles en Scène Randonnée Octobre Rose Hautvillers a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne