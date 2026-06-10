Hautvillers

Oenofestival Musiques en Champagne 2026

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne Hautvillers Marne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-19

Œnofestival Musiques en Champagne propose un regard différent sur la Champagne en associant animations (découverte du patrimoine et des savoir-faire locaux), concerts et convivialité.Tout public

26ème édition Œnofestival Musiques en Champagne

Loin des grandes villes, au cœur des coteaux inscrits à l’UNESCO, venez savourer cette nouvelle cuvée d’un festival à part ! Les Musiques en Champagne proposent un regard différent sur la Champagne en associant animations (découverte du patrimoine et des savoir-faire locaux), concerts et convivialité.

• Mercredi 19 août 2026 Ambonnay Champagne Coutier

• Vendredi 21 août 2026 Aÿ-Champagne Pressoria

• Samedi 22 août 2026 Nanteuil la Forêt La ferme de Presle

• Dimanche 23 août 2026 Avenay Val d’Or Parc du Breuil

• Mardi 25 août 2026 Val de Livre La Farm

• Mercredi 26 août 2026 Champillon Théâtre des vignes

Prochainement Programme complet

Inscription obligatoire, billetterie en ligne sur www.tourisme-hautvillers.com dès le 6 juillet .

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35

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English : Oenofestival Musiques en Champagne 2026

?nofestival Musiques en Champagne offers a different take on the Champagne region, combining entertainment (discovering local heritage and know-how), concerts and conviviality.

L’événement Oenofestival Musiques en Champagne 2026 Hautvillers a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne