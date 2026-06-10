Oenofestival Musiques en Champagne 2026 Hautvillers
Oenofestival Musiques en Champagne 2026 Hautvillers mercredi 19 août 2026.
Hautvillers
Oenofestival Musiques en Champagne 2026
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne Hautvillers Marne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-19
Œnofestival Musiques en Champagne propose un regard différent sur la Champagne en associant animations (découverte du patrimoine et des savoir-faire locaux), concerts et convivialité.Tout public
26ème édition Œnofestival Musiques en Champagne
Loin des grandes villes, au cœur des coteaux inscrits à l’UNESCO, venez savourer cette nouvelle cuvée d’un festival à part ! Les Musiques en Champagne proposent un regard différent sur la Champagne en associant animations (découverte du patrimoine et des savoir-faire locaux), concerts et convivialité.
• Mercredi 19 août 2026 Ambonnay Champagne Coutier
• Vendredi 21 août 2026 Aÿ-Champagne Pressoria
• Samedi 22 août 2026 Nanteuil la Forêt La ferme de Presle
• Dimanche 23 août 2026 Avenay Val d’Or Parc du Breuil
• Mardi 25 août 2026 Val de Livre La Farm
• Mercredi 26 août 2026 Champillon Théâtre des vignes
Prochainement Programme complet
Inscription obligatoire, billetterie en ligne sur www.tourisme-hautvillers.com dès le 6 juillet .
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 3 26 57 06 35
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English : Oenofestival Musiques en Champagne 2026
?nofestival Musiques en Champagne offers a different take on the Champagne region, combining entertainment (discovering local heritage and know-how), concerts and conviviality.
L’événement Oenofestival Musiques en Champagne 2026 Hautvillers a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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