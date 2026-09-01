Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Salle des Fêtes Hautvillers

Informations pratiques

Hautvillers

Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe

Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Entrée libre

Pièce de théâtre d’après C. Serreau

Réservation au 06.10.30.46.04 .

Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 6 10 30 46 04

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English : Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe

L’événement Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Hautvillers a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne