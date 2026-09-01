Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Salle des Fêtes Hautvillers
samedi 26 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Hautvillers
Informations pratiques
Hautvillers
Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe
Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Entrée libre
Pièce de théâtre d’après C. Serreau
Réservation au 06.10.30.46.04 .
Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 6 10 30 46 04
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English : Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe
L’événement Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Hautvillers a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne
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