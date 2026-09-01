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AGENDA · Hautvillers

Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Salle des Fêtes Hautvillers

samedi 26 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Hautvillers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
155 Rue du Dessous des Clos
Ville
51160 Hautvillers
Département
Marne
Tarif

Hautvillers

Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe

Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Tout public
Entrée libre
Pièce de théâtre d’après C. Serreau
Réservation au 06.10.30.46.04   .

Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers 51160 Marne Grand Est +33 6 10 30 46 04 

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English : Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe

L’événement Lapin Lapin En Route Mauvaise Troupe Hautvillers a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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