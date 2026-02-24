Course d’Orientation à Hautvillers

Hautvillers Hautvillers Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Tout public

Rendez-vous à Hautvillers, secteur des Rinsillons.

8 Parcours au choix en forêt pour tous.

6 parcours chronométrés de 2 à 6/7 km, et 2 parcours loisir de 3 et 5/6 km environ sont ouverts aux non licenciés, en loisir ou en compétition, se réaliser en solo, en famille (enfants autonomes pour marcher 2-3 km en tout terrain) ou entre amis !

Pourquoi nous rejoindre ? La CO est un sport pour tous, qui peut se pratiquer à son allure. c’est un sport convivial ou débutants et experts se côtoient et qui permet à tous les âges de participer. Véritable course au trésor grandeur nature, la tête et les jambes s’associent pour trouver l’itinéraire optimum d’une balise à l’autre, analysant à la fois la carte et le terrain, avant de rejoindre l’arrivée. Pas d’inquiétude pour les débutants, les experts du club se chargeront de leur apporter les conseils de base avant leur départ.

Accueil à partir de 9h30

Départs libres de 10h à 11h

Buvette, boissons chaudes, sandwichs…

Les inscriptions se font de préférence avant le 08/03/2026, mais acceptées jusqu’au jour J et sur place, dans la limite des cartes imprimées. .

Hautvillers Hautvillers 51160 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course d’Orientation à Hautvillers

L’événement Course d’Orientation à Hautvillers Hautvillers a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme Epernay en Champagne