La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme

Sainte-Gemme

La Soirée Blanche du Domaine

Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme Marne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Le Domaine de Neuville vous convie le Samedi 13 juin 2026 à sa Soirée Blanche, une garden party d’exception organisée dans son magnifique jardin à la française. Une soirée qui s’annonce spectaculaire, entre élégance, nature et fête.

Pour l’occasion, le dress code est blanc et le programme promet une nuit inoubliable

– DJ set en plein air sur la terrasse

– Show pyrotechnique

– Pique-nique traiteur inclus

– Photocall floral

– Une surprise en fin de soirée

Et pour pimenter l’événement, un concours exceptionnel est organisé tentez de remporter une nuit dans un écolodge ainsi que 2 places pour la soirée ! .

Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme 51700 Marne Grand Est

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English : La Soirée Blanche du Domaine

L’événement La Soirée Blanche du Domaine Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-05-05 par Reims Tourisme & Congrès