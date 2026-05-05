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La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme

La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme samedi 13 juin 2026.

Lieu : Moulin de Neuville

Adresse : Domaine de Neuville

Ville : 51700 Sainte-Gemme

Département : Marne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 32 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sainte-Gemme

La Soirée Blanche du Domaine

Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme Marne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tout public
Le Domaine de Neuville vous convie le Samedi 13 juin 2026 à sa Soirée Blanche, une garden party d’exception organisée dans son magnifique jardin à la française. Une soirée qui s’annonce spectaculaire, entre élégance, nature et fête.

Pour l’occasion, le dress code est blanc et le programme promet une nuit inoubliable
– DJ set en plein air sur la terrasse
– Show pyrotechnique
– Pique-nique traiteur inclus
– Photocall floral
– Une surprise en fin de soirée

Et pour pimenter l’événement, un concours exceptionnel est organisé tentez de remporter une nuit dans un écolodge ainsi que 2 places pour la soirée !   .

Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme 51700 Marne Grand Est  

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English : La Soirée Blanche du Domaine

L’événement La Soirée Blanche du Domaine Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-05-05 par Reims Tourisme & Congrès

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