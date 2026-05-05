La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme
La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme samedi 13 juin 2026.
Sainte-Gemme
La Soirée Blanche du Domaine
Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme Marne
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Le Domaine de Neuville vous convie le Samedi 13 juin 2026 à sa Soirée Blanche, une garden party d’exception organisée dans son magnifique jardin à la française. Une soirée qui s’annonce spectaculaire, entre élégance, nature et fête.
Pour l’occasion, le dress code est blanc et le programme promet une nuit inoubliable
– DJ set en plein air sur la terrasse
– Show pyrotechnique
– Pique-nique traiteur inclus
– Photocall floral
– Une surprise en fin de soirée
Et pour pimenter l’événement, un concours exceptionnel est organisé tentez de remporter une nuit dans un écolodge ainsi que 2 places pour la soirée ! .
Moulin de Neuville Domaine de Neuville Sainte-Gemme 51700 Marne Grand Est
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English : La Soirée Blanche du Domaine
L’événement La Soirée Blanche du Domaine Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-05-05 par Reims Tourisme & Congrès
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