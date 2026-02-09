Les papillons communs

Sainte-Gemme Indre

Vendredi 2026-06-26

2026-06-26

2026-06-26

Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand. Partons à la découverte du monde des papillons.

Votre guide vous fera découvrir le monde des papillons et vous initiera à leur identification. Ainsi, si vous le désirez, vous serez autonomes pour participer activement à l’inventaire de ces insectes en notant vos observations dans la base de données ObsIndre. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand. Passionnée par les fleurs et les insectes, elle transmit très tôt cet intérêt à son fils Maurice, affirmant dans le préambule de leur ouvrage qu’il s’initia en deux jours à tous les mystères de la lépidoptérologie. Artiste, écrivain et entomologiste, Maurice Sand participa ainsi en 1867 à la rédaction d’un livre dédié à l’observation et à la reconnaissance des papillons “Le Monde des papillons, promenade à travers champs.” 5 .

Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire

English :

This outing is part of the commemoration of the 150th anniversary of the death of George Sand. Let’s discover the world of butterflies.

