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Minute papillon ! Sainte-Gemme

Minute papillon ! Sainte-Gemme

Minute papillon ! Sainte-Gemme mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 36500 Sainte-Gemme

Département : Indre

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 7 6 Tarif enfant

Sainte-Gemme

Minute papillon !

Place de l’église Sainte-Gemme Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-28

Animation à faire en famille à partir de 5 ans. Découverte de l’univers des papillons à travers une histoire, des jeux et un temps d’observation.Familles
A travers une histoire, des jeux et des temps consacrés à l’observation, venez découvrir l’univers des papillons qui peuplent la Brenne. Attention, les papillons ne s’observent que par beau temps, l’animation peut être annulée en cas de mauvais temps. 6  .

Place de l’église Sainte-Gemme 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Animation to do with your family from 5 years old. Learn to identify some butterflies while having fun.

L’événement Minute papillon ! Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne

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