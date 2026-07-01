Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme Sainte-Gemme
dimanche 26 juillet 2026 · Sainte-Gemme
Informations pratiques
Sainte-Gemme
Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme
Centre village Sainte-Gemme Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Chineurs, collectionneurs et curieux, rendez-vous dimanche 26 juillet 2026 à Sainte-Gemme pour une journée placée sous le signe de la chine et du partage !
Au programme une brocante pour dénicher la perle rare, une bourse aux capsules ouverte aux passionnés comme aux débutants, et une buvette avec petite restauration pour se restaurer entre deux trouvailles. .
Centre village Sainte-Gemme 51700 Marne Grand Est +33 6 72 53 23 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme
L’événement Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
À voir aussi à Sainte-Gemme (Marne)
- Minute papillon ! Sainte-Gemme 15 juillet 2026
- Papillons de Brenne (dans les pas de Maurice) Vendœuvres 26 juillet 2026