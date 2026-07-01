Informations pratiques

Sainte-Gemme

Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme

Centre village Sainte-Gemme Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Chineurs, collectionneurs et curieux, rendez-vous dimanche 26 juillet 2026 à Sainte-Gemme pour une journée placée sous le signe de la chine et du partage !

Au programme une brocante pour dénicher la perle rare, une bourse aux capsules ouverte aux passionnés comme aux débutants, et une buvette avec petite restauration pour se restaurer entre deux trouvailles. .

Centre village Sainte-Gemme 51700 Marne Grand Est +33 6 72 53 23 25

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English : Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme

L’événement Brocante & Bourse aux capsules Sainte-Gemme Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne