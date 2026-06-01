Soirée guinguette le gite du taureau Sainte-Gemme
Soirée guinguette le gite du taureau Sainte-Gemme samedi 6 juin 2026.
Sainte-Gemme
Soirée guinguette le gite du taureau
Sainte-Gemme Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Envie d’un bon repas accompagné de musique? Le Gite du Taureau vous accueille chaleureusement en vous propose une soirée Guinguette, un menu simple et convivial que vous pouvez déguster, laissez vous porter par l’esprit festif que vous propose le groupe musical, Les Gavroches . De plus, de minuit jusqu’à 2h, DJ Yano arrive pour mettre l’ambiance et vous faire danser sur des sons Afro. .
Sainte-Gemme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 68 23 48 accueil@gite-du-taureau.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée guinguette le gite du taureau
L’événement Soirée guinguette le gite du taureau Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Sainte-Gemme (Gironde)
- La Soirée Blanche du Domaine Moulin de Neuville Sainte-Gemme 13 juin 2026
- Les papillons communs Sainte-Gemme 26 juin 2026
- Papillons de Brenne (dans les pas de Maurice) Vendœuvres 25 juillet 2026