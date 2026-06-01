Sainte-Gemme

Soirée guinguette le gite du taureau

Sainte-Gemme Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Envie d’un bon repas accompagné de musique? Le Gite du Taureau vous accueille chaleureusement en vous propose une soirée Guinguette, un menu simple et convivial que vous pouvez déguster, laissez vous porter par l’esprit festif que vous propose le groupe musical, Les Gavroches . De plus, de minuit jusqu’à 2h, DJ Yano arrive pour mettre l’ambiance et vous faire danser sur des sons Afro. .

Sainte-Gemme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 68 23 48 accueil@gite-du-taureau.com

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English : Soirée guinguette le gite du taureau

L’événement Soirée guinguette le gite du taureau Sainte-Gemme a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de l’Entre-deux-Mers