Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould Sainte-Menehould
Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould Sainte-Menehould samedi 13 juin 2026.
Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould
Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould 3 rue Gaillot Aubert Sainte-Menehould Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Organisée par les propriétaires, visitez les jardins à la française restaurés de cette ancienne sous-préfecture de la Marne .
Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould 3 rue Gaillot Aubert Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est
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English : Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould
L’événement Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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