Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould Sainte-Menehould

Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould

Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould 3 rue Gaillot Aubert Sainte-Menehould Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Organisée par les propriétaires, visitez les jardins à la française restaurés de cette ancienne sous-préfecture de la Marne .

Ancienne Sous-Préfecture de Sainte Ménehould 3 rue Gaillot Aubert Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est

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English : Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould

L’événement Printemps du Patrimoine Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne