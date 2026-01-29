Exposition l’univers caché Office de tourisme Sainte-Menehould
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-14
Tout public
Depuis la nuit des temps, la musique accompagne l’humanité. Elle sert à exprimer les émotions, à célébrer, à prier ou à divertir. Pour produire ces sons, l’homme a inventé une grande variété d’instruments de musique, qui reflètent la richesse des cultures du monde entier. Animation musicale dimanche 21 juin.
Cette exposition vous présente les principaux types d’instruments, leur fonctionnement et leur rôle dans différentes traditions musicales. .
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
