Exposition l’univers caché Office de tourisme Sainte-Menehould

Exposition l’univers caché

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-14

Tout public

Depuis la nuit des temps, la musique accompagne l’humanité. Elle sert à exprimer les émotions, à célébrer, à prier ou à divertir. Pour produire ces sons, l’homme a inventé une grande variété d’instruments de musique, qui reflètent la richesse des cultures du monde entier. Animation musicale dimanche 21 juin.

Cette exposition vous présente les principaux types d’instruments, leur fonctionnement et leur rôle dans différentes traditions musicales. .

