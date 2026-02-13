Concert Rencontre Chorale Sainte-Menehould
Concert Rencontre Chorale Sainte-Menehould dimanche 28 juin 2026.
Concert Rencontre Chorale
Eglise du Château Sainte-Menehould Marne
Entrée libre
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
2026-06-28
Tout public
Venez assister à un concert de chorale avec La SOPPIA de Suippes et Argon’Notes à l’église du Château de Sainte-Ménehould. .
Eglise du Château Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 18 44
