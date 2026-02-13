Concert un après midi en Musique et Danse 6e édition Sainte-Menehould
Concert un après midi en Musique et Danse 6e édition
Kiosque du jardin Sainte-Menehould Marne
Entrée libre
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
2026-06-20
Tout public
Venez passer un après midi en plein air, spectacle de danse en alternance avec l’Harmonie d’Argon’Notes et un final en commun.
En cas de pluie repli en salle Jean Depors. .
Kiosque du jardin Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 18 44
