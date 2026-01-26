Atelier teinture végétale Office de tourisme couleurs d’argonne Sainte-Menehould
Atelier teinture végétale
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
2026-06-27
Tout public
Venez explorer la nature avec Solène de Maïenthème ! Partez à la cueillette de feuilles et de fleurs, puis laissez-vous guider dans un atelier de teinture végétale pour créer des couleurs naturelles et uniques. Un moment de découverte et de créativité à ne pas manquer !
Sur réservation à partir de 6 personnes.
Rdv à l’office de tourisme. .
Office de tourisme couleurs d’argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
