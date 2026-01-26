Atelier teinture végétale Office de tourisme couleurs d’argonne Sainte-Menehould

Atelier teinture végétale

Office de tourisme couleurs d’argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Tout public

Venez explorer la nature avec Solène de Maïenthème ! Partez à la cueillette de feuilles et de fleurs, puis laissez-vous guider dans un atelier de teinture végétale pour créer des couleurs naturelles et uniques. Un moment de découverte et de créativité à ne pas manquer !

Sur réservation à partir de 6 personnes.

Rdv à l’office de tourisme. .

Office de tourisme couleurs d’argonne 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier teinture végétale

L’événement Atelier teinture végétale Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne