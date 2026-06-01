Archéochrono « Âge du Fer : qui sont les Gaulois ? », Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Archéochrono « Âge du Fer : qui sont les Gaulois ? » 12 – 14 juin Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T11:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France. Durant tout l’été, le musée accueille l’exposition itinérante Archéochrono « Âge du Fer : qui sont les Gaulois ? » produite par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives).

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Avec plus de 2000 objets exposés, le musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay raconte l’histoire du territoire champenois, depuis la formation de son sol il y a plusieurs millions d’années jusqu’à nos jours. Il réunit au cœur du Château Perrier, ancienne demeure de négociants en vin de Champagne, l’une des plus larges collections archéologiques régionales de France (parures, armes, céramiques…) et un important fonds viticole retraçant l’évolution des modes de production et de consommation du champagne.

Le parcours, moderne et interactif, est jalonné de maquettes, outils ludiques et dispositifs numériques adaptés à tous les publics.

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de «…

© Inrap / voiture14