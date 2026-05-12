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Concert franco belge exceptionnel à Épernay Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Concert franco belge exceptionnel à Épernay Parc des loisirs Roger-Menu Épernay samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc des loisirs Roger-Menu

Adresse : Palais des fêtes

Ville : 51200 Épernay

Département : Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Concert franco belge exceptionnel à Épernay

Parc des loisirs Roger-Menu Palais des fêtes Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Tout public
À l’occasion de ses 120 ans, l’Harmonie de l’Avenir Musique d’Épernay vous invite à un grand concert anniversaire.

Pour marquer cette soirée, elle partagera la scène avec les Fanfares Royales Sainte Cécile de Mettet et de Bois de Villers (Belgique), afin de célébrer 60 ans de jumelage franco belge.

Thème du concert Le Tour du Monde en 80 minutes

Un voyage musical à travers les cultures, les styles et les émotions, accessible à tous les publics.

Venez nombreux partager ce moment festif, musical et convivial !   .

Parc des loisirs Roger-Menu Palais des fêtes Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Concert franco belge exceptionnel à Épernay

L’événement Concert franco belge exceptionnel à Épernay Épernay a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne

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