Concert franco belge exceptionnel à Épernay Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Concert franco belge exceptionnel à Épernay Parc des loisirs Roger-Menu Épernay samedi 6 juin 2026.
Épernay
Concert franco belge exceptionnel à Épernay
Parc des loisirs Roger-Menu Palais des fêtes Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Tout public
À l’occasion de ses 120 ans, l’Harmonie de l’Avenir Musique d’Épernay vous invite à un grand concert anniversaire.
Pour marquer cette soirée, elle partagera la scène avec les Fanfares Royales Sainte Cécile de Mettet et de Bois de Villers (Belgique), afin de célébrer 60 ans de jumelage franco belge.
Thème du concert Le Tour du Monde en 80 minutes
Un voyage musical à travers les cultures, les styles et les émotions, accessible à tous les publics.
Venez nombreux partager ce moment festif, musical et convivial ! .
Parc des loisirs Roger-Menu Palais des fêtes Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Concert franco belge exceptionnel à Épernay
L’événement Concert franco belge exceptionnel à Épernay Épernay a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne
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